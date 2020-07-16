2020-07-16T21:37:33+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 33.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Еще четырех акушеров-гинекологов обвиняют в торговле младенцами, рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, отели черноморского побережья остановили бронирование из-за высокого спроса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Фургал оказался единственным губернатором, задержанным не за экономические преступления, бизнесу предложили снизить ставку налога на дивиденды до 5%, возраст молодежи предложили увеличить с 30 до 35 лет

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Изнасиловавшим задержанную девушку полицейским дали реальные сроки, в Кремле прокомментировали задержания в Белоруссии, недавно принятый закон о виноградарстве и виноделии принес магазинам проблемы

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: Чтобы усмирить Хабаровск, его могут залить деньгами из Москвы, в Краснодаре сильнейший ливень затопил улицы и вызвал транспортный коллапс, Кокорин и Мамаев могут отсудить у государства миллионы долларов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В харрасменте обвинены журналисты либеральных СМИ, которые против этого харрасмента протестовали больше всех, нашедшим в магазине просрочку предложили платить деньги, потомок африканских королей ищет в Москве работу дворника

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Белоруссии во время протестов задержано как минимум 215 человек, в Сеченовском университете выписали первую группу тестировщиков вакцины от ковида, Ассоциация туроператоров назвала готовые к приему российских туристов страны

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Кремле пока не торопятся делать выводы из ситуации в Хабаровске, отток населения из мегаполисов может продолжиться, Олимпийский комитет опубликовал итоги проверки РУСАДА

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Журналисты записали видео в поддержку Ивана Сафронова, ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, россияне наладили путешествия за границу через аэропорт Минска

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Эксперты объяснили, почему в деноминации нет смысла, с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию, автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости людей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Мэр Хабаровска заявил, что акции протеста способствуют распространению коронавируса, Россия продала золота на большую сумму, чем газа, ВЦИОМ назвал главные приоритеты российской молодежи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о том, почему Фургала задержали лишь сейчас, Путин заявил о шансе властей решить жилищный вопрос, работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Полпред президента Юрий Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края, а Армения обвинила Азербайджан в возобновлении артиллерийский обстрелов своих позиций

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 11:03 - 11:32

What's up, страна!

Тема: Гасить конфликт в Хабаровск прилетел замглавы правительства Юрий Трутнев, пресс-секретарь Сергея Фургала опровергла свою причастность к организации митингов, в выходные зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150$, а минпросвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября с ограничениями

В студии: Михаил АНТОНОВ, Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске печатают листовки для поддержки Фургала, ВОЗ допускает возврат ограничений по коронавирусу в России, в России начали обсуждать деноминацию рубля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021
Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млн
Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран
Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии
Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавируса
"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR
Новак рассказал о возможной стабилизации розничных цен на бензин
ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса
По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов
Цена на газ для населения вырастет с 1 августа
Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео