На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек
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