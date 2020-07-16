Фургал оказался единственным губернатором, задержанным не за экономические преступления, бизнесу предложили снизить ставку налога на дивиденды до 5%, возраст молодежи предложили увеличить с 30 до 35 лет
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Фургал оказался единственным губернатором, задержанным не за экономические преступления, бизнесу предложили снизить ставку налога на дивиденды до 5%, возраст молодежи предложили увеличить с 30 до 35 лет
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