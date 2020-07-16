2020-07-16T19:23:58+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Россия создаёт мобильные полки резерва ПВО

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают, зачем это делается, а также отвечают на все армейские вопросы

Россия создаёт мобильные полки резерва ПВО

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