2020-07-16T19:59:40+03:00
Вечерний Мардан
Елена АРАКЕЛЯНМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Когда Россия использует «исторический шанс решить жилищный вопрос»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Мардан, Мария Баченина и Елена Аракелян обсуждают с Министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым введение эскроу-счетов, льготную ипотеку под 6,5% и выход рынка жилья из пандемии

Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4

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В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
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