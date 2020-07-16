Когда Россия использует «исторический шанс решить жилищный вопрос»
Сергей Мардан, Мария Баченина и Елена Аракелян обсуждают с Министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым введение эскроу-счетов, льготную ипотеку под 6,5% и выход рынка жилья из пандемии
Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4
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