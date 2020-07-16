Когда Россия использует «исторический шанс решить жилищный вопрос»

16 Июль 2020 2020-07-16T19:59:40+03:00

Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4 00:00 00:00

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