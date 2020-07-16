Георгий Бовт: Азербайджан и Армения воевать не будут. Это все понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают разгоревшийся конфликт между Азербайджаном и Арменией, причастность Сергея Фургала к преступлениям, задержание Ивана Сафронова и выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты США
Георгий Бовт: Азербайджан и Армения воевать не будут. Это все понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами
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