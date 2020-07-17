17 Июль 2020 2020-07-17T01:03:08+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

17 июля. Казнь Шарлотты Корде, расстрел царя Николая II и его семьи в Екатеринбурге, достижение Северного полюса Земли атомной подлодкой 00:00 00:00

17 июля. В этот день в разные годы:

1793 год - казнь убийцы французского революционера Марата Шарлотты Корде.

1917 год - в Петрограде расстреляна демонстрация рабочих и крестьян.

1918 год - в Екатеринбурге расстрелян царь Николай II и его семья.

1962 год - атомная подлодка «Ленинский комсомол» достигает Северного полюса Земли.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!