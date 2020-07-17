17 июля. Казнь Шарлотты Корде, расстрел царя Николая II и его семьи в Екатеринбурге, достижение Северного полюса Земли атомной подлодкой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 июля. Казнь Шарлотты Корде, расстрел царя Николая II и его семьи в Екатеринбурге, достижение Северного полюса Земли атомной подлодкой
17 июля. В этот день в разные годы:
1793 год - казнь убийцы французского революционера Марата Шарлотты Корде.
1917 год - в Петрограде расстреляна демонстрация рабочих и крестьян.
1918 год - в Екатеринбурге расстрелян царь Николай II и его семья.
1962 год - атомная подлодка «Ленинский комсомол» достигает Северного полюса Земли.
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