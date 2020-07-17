Мест нет! Отели в Сочи, Анапе и Геленджике остановили бронирование из-за сверхвысокого спроса
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, как и где россияне отдыхают этим летом, готовятся ли хабаровчане выходить на новые митинги и как уральская деревня превращается в «империю» бывшего схиигумена
Мест нет! Отели в Сочи, Анапе и Геленджике остановили бронирование из-за сверхвысокого спроса
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