Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают скандал вокруг торговли детьми, обвинения МИДа Британии во вмешательстве России в выборы и обстановку в коридорах власти
Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин
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