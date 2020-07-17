2020-07-17T12:45:31+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают скандал вокруг торговли детьми, обвинения МИДа Британии во вмешательстве России в выборы и обстановку в коридорах власти

Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин

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