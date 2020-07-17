В России объявлена внезапная проверка войск, Зеленский заявил о необходимости вернуть все временно оккупированные территории, депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России объявлена внезапная проверка войск, Зеленский заявил о необходимости вернуть все временно оккупированные территории, депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей
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