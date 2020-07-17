В Хабаровске на митингах не задержали ни одного человека, почти каждый пятый россиянин поссорился с супругом во время самоизоляции, живших в подмосковном лесу беженок из Луганска приютила слушательница «Комсомольской правды»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Хабаровске на митингах не задержали ни одного человека, почти каждый пятый россиянин поссорился с супругом во время самоизоляции, живших в подмосковном лесу беженок из Луганска приютила слушательница «Комсомольской правды»
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