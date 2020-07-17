2020-07-17T21:27:00+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

30 лет Незалежности: Как разваливали Украину

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как могла прийти в упадок и обнищать самая богатая республика СССР

30 лет Незалежности: Как разваливали Украину

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 29.8 МБ]
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В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
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