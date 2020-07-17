2020-07-17T23:19:25+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Если сегодня упразднить Следственный комитет и вернуть его функции Генпрокуратуре, ничего не случится и мир не рухнет

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают предотвращение теракта в Хабаровске, сфабрикованные уголовные дела и события в Беларуси

Олег Кашин: Если сегодня упразднить Следственный комитет и вернуть его функции Генпрокуратуре, ничего не случится и мир не рухнет

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