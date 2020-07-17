2020-07-18T01:25:26+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

«Что вы в Арктике будет делать? Ледовые фигуры?»: Миллиардер оценил предложение Правительства о выделении «арктического гектара»

Антикризисные советы от простого московского миллиардера Андрея Ковалева

«Что вы в Арктике будет делать? Ледовые фигуры?»: Миллиардер оценил предложение Правительства о выделении «арктического гектара»

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Ковалёв против

Тема: Основатель бренда «Гранмулино» Валерий Покорняк: Нынешний кризис можно сравнить только с 90-ми годами, когда завод остановился и больше не восстановился

В студии: Андрей КОВАЛЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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