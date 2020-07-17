«Что вы в Арктике будет делать? Ледовые фигуры?»: Миллиардер оценил предложение Правительства о выделении «арктического гектара»
Антикризисные советы от простого московского миллиардера Андрея Ковалева
«Что вы в Арктике будет делать? Ледовые фигуры?»: Миллиардер оценил предложение Правительства о выделении «арктического гектара»
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