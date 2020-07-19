13-19 июля. Арест Александра Радищева, сдача в плен Наполеона Бонапарта, казнь Шарлотты Корде, завершение первой велогонки Тур де Франс
Эта неделя в зеркале истории в событиях и людях
Эта неделя в зеркале истории в событиях и людях
13-19 июля. Арест Александра Радищева, сдача в плен Наполеона Бонапарта, казнь Шарлотты Корде, завершение первой велогонки Тур де Франс
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