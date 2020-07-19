19 Июль 2020 2020-07-19T21:46:42+03:00

Олимпиада, которая изменила СССР 00:00 00:00

В 1980-м Москва на две недели отправилась в будущее. В советское будущее, в мечту политбюро, в будущее, которое так никогда и не наступило. Вежливые милиционеры, чистейшие улицы, полные магазины, восторженные иностранцы... Олимпиада-80 подняла железный занавес, и люди Востока и Запада с улыбкой посмотрели друг на друга. Очень скоро занавес снова закроется. Но воспоминание о «золотом веке» навсегда войдет в наш культурный код. «Комсомольская правда» приготовила специальный проект, посвященный Москве-80