2020-07-20T01:15:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 июля. Испытание самолета Можайского, скоропостижная смерть Феликса Дзержинского, последний бой у Брестской крепости

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 июля. Испытание самолета Можайского, скоропостижная смерть Феликса Дзержинского, последний бой у Брестской крепости

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20 июля. В этот день в разные годы:

1882 год - испытание самолета Можайского.

1926 год - скоропостижно умирает Феликс Дзержинский.

1941 год - последний бой у Брестской крепости.

1990 год - опубликована экономическая программа «500 дней».

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