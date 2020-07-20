20 июля. Испытание самолета Можайского, скоропостижная смерть Феликса Дзержинского, последний бой у Брестской крепости
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 июля. Испытание самолета Можайского, скоропостижная смерть Феликса Дзержинского, последний бой у Брестской крепости
20 июля. В этот день в разные годы:
1882 год - испытание самолета Можайского.
1926 год - скоропостижно умирает Феликс Дзержинский.
1941 год - последний бой у Брестской крепости.
1990 год - опубликована экономическая программа «500 дней».
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