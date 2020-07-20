20 Июль 2020 2020-07-20T01:15:58+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

20 июля. Испытание самолета Можайского, скоропостижная смерть Феликса Дзержинского, последний бой у Брестской крепости 00:00 00:00

20 июля. В этот день в разные годы:

1882 год - испытание самолета Можайского.

1926 год - скоропостижно умирает Феликс Дзержинский.

1941 год - последний бой у Брестской крепости.

1990 год - опубликована экономическая программа «500 дней».

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