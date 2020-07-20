Как правильно включать кондиционер в машине, чтобы не заболеть?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные новости
Как правильно включать кондиционер в машине, чтобы не заболеть?
Главные темы:
- Европейский авторынок: падение продолжается. А PSA и Fiat Chrysler решили объединиться в единый автоконцерн.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как правильно включать кондиционер в машине, чтобы не заболеть?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Комплектация автомобиля: подводные камни, и на что обращать внимание при покупке машины?
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Философия езды на старом автомобиле
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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