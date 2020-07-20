20 Июль 2020 2020-07-21T00:12:38+03:00

Как правильно включать кондиционер в машине, чтобы не заболеть? 00:00 00:00

Главные темы:

- Европейский авторынок: падение продолжается. А PSA и Fiat Chrysler решили объединиться в единый автоконцерн.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как правильно включать кондиционер в машине, чтобы не заболеть?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Комплектация автомобиля: подводные камни, и на что обращать внимание при покупке машины?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Философия езды на старом автомобиле

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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