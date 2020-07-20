Конфликт между Арменией и Азербайджаном сможет решить только третья страна, спрос на туры в Турцию вырос из-за интереса россиян, в Госдуме готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Конфликт между Арменией и Азербайджаном сможет решить только третья страна, спрос на туры в Турцию вырос из-за интереса россиян, в Госдуме готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.