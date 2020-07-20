Николай Стариков: Протесты в Хабаровске улягутся после назначения и.о. губернатора
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждает, кто выводит хабаровчан на митинги и платят ли людям за это деньги
Николай Стариков: Протесты в Хабаровске улягутся после назначения и.о. губернатора
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