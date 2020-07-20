2020-07-20T16:32:59+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИНМихаил АНТОНОВНиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Протесты в Хабаровске улягутся после назначения и.о. губернатора

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждает, кто выводит хабаровчан на митинги и платят ли людям за это деньги

Николай Стариков: Протесты в Хабаровске улягутся после назначения и.о. губернатора

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