Михаил Делягин: Люди в Хабаровске протестовали не за Фургала, а против власти, которая их игнорирует
Доктор экономических наук размышляет, почему в регионах люди саботируют федеральную власть
Михаил Делягин: Люди в Хабаровске протестовали не за Фургала, а против власти, которая их игнорирует
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