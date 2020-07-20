Владимир Сунгоркин: Если Дегтярев посыпет голову пеплом, наденет клетчатую рубашку и пойдет в народ - он выживет в Хабаровске
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами назначение врио губернатора Хабаровского края и очередной выпад профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, оправдывающего теракт в «Норд-Осте»
Владимир Сунгоркин: Если Дегтярев посыпет голову пеплом, наденет клетчатую рубашку и пойдет в народ - он выживет в Хабаровске
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.