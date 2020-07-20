2020-07-20T21:10:47+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

У Запада истерика: главное - не допустить, чтобы Китай или Россия первыми объявили о создании вакцины от COVID-19

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем Bloomberg запустил утку о российской вакцине от ковида, почему Навальный закрывает ФБК и чем для страны была Олимпиада-80

У Запада истерика: главное - не допустить, чтобы Китай или Россия первыми объявили о создании вакцины от COVID-19

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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