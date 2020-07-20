У Запада истерика: главное - не допустить, чтобы Китай или Россия первыми объявили о создании вакцины от COVID-19
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем Bloomberg запустил утку о российской вакцине от ковида, почему Навальный закрывает ФБК и чем для страны была Олимпиада-80
У Запада истерика: главное - не допустить, чтобы Китай или Россия первыми объявили о создании вакцины от COVID-19
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