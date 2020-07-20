Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают назначение нового губернатора в Хабаровском крае, очередной выпад профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, заявление Bloomberg о вакцине для российской элиты и колл-центр в «Матросской тишине»
Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!