2020-07-20T23:38:23+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Андрей БАРАНОВЭдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают назначение нового губернатора в Хабаровском крае, очередной выпад профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, заявление Bloomberg о вакцине для российской элиты и колл-центр в «Матросской тишине»

Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

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