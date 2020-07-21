2020-07-21T13:57:46+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID-19

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, когда россияне начнут получать прививки от ковида, почему Бессмертный полк перенесли на следующий год и что происходит в коридорах власти

Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID-19

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Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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