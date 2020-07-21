Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID-19
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, когда россияне начнут получать прививки от ковида, почему Бессмертный полк перенесли на следующий год и что происходит в коридорах власти
Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID-19
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