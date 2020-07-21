2020-07-21T19:34:23+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Почему военным не хватает мест в санаториях Минобороны?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают, как за 1 минуту заканчиваются путевки и 99% заявок отклоняется

Почему военным не хватает мест в санаториях Минобороны?

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