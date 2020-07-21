2020-07-21T22:51:50+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Дегтярев сразу совершил ошибку, отказавшись разговаривать с журналистами

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают захват заложников на Украине, приезд врио губернатора в Хабаровский край, выдвижение задержанного в Ливии Шугалея в Госсовет республики Коми и убийство спортсмена Сергея Чуева таджиками в 2019 году

Олег Кашин: Дегтярев сразу совершил ошибку, отказавшись разговаривать с журналистами

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Тема: Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
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