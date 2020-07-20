Когда пора менять масло в машине и почему не всегда это нужно делать по пробегу
Кирилл Манжула рассказывает, как при помощи простейшей пробы понять, пора ли менять масло
Когда пора менять масло в машине и почему не всегда это нужно делать по пробегу
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.