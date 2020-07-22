22 Июль 2020 2020-07-22T12:11:30+03:00

«Жестокая реальность»: почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое 00:00 00:00

Главные темы:

- "Жестокая реальность": почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Наша жизнь на двух колёсах: плюсы и минусы велосипедизации

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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