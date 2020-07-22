2020-07-22T12:11:30+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙВалентин АЛФИМОВАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

«Жестокая реальность»: почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое

Дмитрий Делински и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные темы вместе с экспертами

«Жестокая реальность»: почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое

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Главные темы:

- "Жестокая реальность": почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Наша жизнь на двух колёсах: плюсы и минусы велосипедизации

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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