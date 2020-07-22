«Жестокая реальность»: почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое
Дмитрий Делински и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные темы вместе с экспертами
«Жестокая реальность»: почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое
Главные темы:
- "Жестокая реальность": почему МВД предлагает увеличить целевой показатель смертности на дорогах вдвое
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Наша жизнь на двух колёсах: плюсы и минусы велосипедизации
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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