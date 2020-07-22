2020-07-22T18:20:32+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Фургал хотел добровольно покинуть пост губернатора, но не успел, в России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров, в США полиция атаковала освещавших беспорядки российских журналистов

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Фургал хотел добровольно покинуть пост губернатора, но не успел, в России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров, в США полиция атаковала освещавших беспорядки российских журналистов

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