Никита Кричевский: Дегтярев – мужик, который умеет стоять, держать удар и не качаться
Алексей Иванов и Никита Кричевский обсуждают поднятие минимальных цен на алкоголь, назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края и предложение Минфина сократить расходы бюджета на 21-22-й годы на 10%
Никита Кричевский: Дегтярев – мужик, который умеет стоять, держать удар и не качаться
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.