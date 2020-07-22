2020-07-22T21:10:09+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Дегтярев – мужик, который умеет стоять, держать удар и не качаться

Алексей Иванов и Никита Кричевский обсуждают поднятие минимальных цен на алкоголь, назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края и предложение Минфина сократить расходы бюджета на 21-22-й годы на 10%

Никита Кричевский: Дегтярев – мужик, который умеет стоять, держать удар и не качаться

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