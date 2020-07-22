2020-07-22T21:56:44+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Государство для граждан, а не наоборот: Мишустин отчитался перед Госдумой

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как будет развиваться российская экономика, заживет ли Хабаровский край при Дегтяреве и сможет ли на выборах в Белоруссии выиграть кто-то кроме Лукашенко

Государство для граждан, а не наоборот: Мишустин отчитался перед Госдумой

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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