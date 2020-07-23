Дегтярев начал с предложения о снижении тарифов ЖКХ, Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт топлива, в России на ряде трасс могут увеличить скоростной лимит
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Дегтярев начал с предложения о снижении тарифов ЖКХ, Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт топлива, в России на ряде трасс могут увеличить скоростной лимит
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