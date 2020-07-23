2020-07-23T23:09:19+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Дегтярев стал самым популярным губернатором России: все говорят только про него

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, спадет ли напряжение в Хабаровском крае, нужно ли возвращать штрафы за неуплату ЖКХ и почему борцы за свободу защищали педофила

Дегтярев стал самым популярным губернатором России: все говорят только про него

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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