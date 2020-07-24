В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, а журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обходятся дети
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, а журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обходятся дети
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