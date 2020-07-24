2020-07-24T13:09:18+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, а журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обходятся дети

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, а журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обходятся дети

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