2020-07-24T23:16:04+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Вопрос посадки Грудинина - дело ближайших месяцев

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают введенные санкции Кадыровым против Помпео, новые шаги хабаровского губернатора Дегтярева, закон об упрощенном получении российского гражданства и отказ Мосгордумы переименовать Замоскворецкий мост в имени Немцова

Олег Кашин: Вопрос посадки Грудинина - дело ближайших месяцев

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Тема: Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
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