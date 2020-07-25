25 июля. Казнь пяти декабристов, премьера фильма «Всадник без головы», смерть актера и исполнителя Владимира Высоцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 июля. Казнь пяти декабристов, премьера фильма «Всадник без головы», смерть актера и исполнителя Владимира Высоцкого
25 июля. В этот день в разные годы:
1826 год - казнь пяти декабристов - Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского.
1917 год - Временное Правительство восстанавливает смертную казнь в армии.
1973 год - премьера фильма «Всадник без головы».
1980 год - умирает актер, автор и исполнитель Владимир Высоцкий.
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