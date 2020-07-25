25 Июль 2020 2020-07-25T17:29:16+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

25 июля. Казнь пяти декабристов, премьера фильма «Всадник без головы», смерть актера и исполнителя Владимира Высоцкого 00:00 00:00

25 июля. В этот день в разные годы:

1826 год - казнь пяти декабристов - Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского.

1917 год - Временное Правительство восстанавливает смертную казнь в армии.

1973 год - премьера фильма «Всадник без головы».

1980 год - умирает актер, автор и исполнитель Владимир Высоцкий.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!