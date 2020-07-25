Хабаровчане вышли на вечернюю акцию протеста, Центробанк снова обновил минимум по ключевой ставке, семьям с детьми компенсируют 35% стоимости покупаемого жилья
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Хабаровчане вышли на вечернюю акцию протеста, Центробанк снова обновил минимум по ключевой ставке, семьям с детьми компенсируют 35% стоимости покупаемого жилья
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