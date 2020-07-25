В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГО, исполком РФС утвердил календарь на сезон-2020/21
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГО, исполком РФС утвердил календарь на сезон-2020/21
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