26 Июль 2020 2020-07-26T15:18:08+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

26 июля. Казнь гетмана Василия Кочубея, создание ФБР в США, начало кампании по критике журнала «Новый мир» 00:00 00:00

26 июля. В этот день в разные годы:

1708 год - гетман Мазепа казнит заговорщиков, которые хотели предупредить Петра I о предательстве. В их числе был Василий Кочубей.

1908 год - создание агентства, в будущем Федеральное бюро расследований.

1938 год - глава НКВД Ежов подает Сталину расстрельные списки военных.

1969 год - начало кампании по критике журнала «Новый мир».

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