26 июля. Казнь гетмана Василия Кочубея, создание ФБР в США, начало кампании по критике журнала «Новый мир»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 июля. Казнь гетмана Василия Кочубея, создание ФБР в США, начало кампании по критике журнала «Новый мир»
26 июля. В этот день в разные годы:
1708 год - гетман Мазепа казнит заговорщиков, которые хотели предупредить Петра I о предательстве. В их числе был Василий Кочубей.
1908 год - создание агентства, в будущем Федеральное бюро расследований.
1938 год - глава НКВД Ежов подает Сталину расстрельные списки военных.
1969 год - начало кампании по критике журнала «Новый мир».
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