Будут ли школы в регионах объединять так, как это сделали в Москве
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с экспертами в студии, почему одна большая школа лучше гимназии и лицея и как удалось сократить количество проверяющих с 2,5 тысяч до 11 человек
Будут ли школы в регионах объединять так, как это сделали в Москве
Эксперты в студии:
- руководитель управления развития кадрового потенциала департамента образования Москвы Илья Новокрещенов;
- директор Фонда новых форм развития образования Ирина Жданова.
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