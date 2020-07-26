2020-07-26T13:20:05+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Будут ли школы в регионах объединять так, как это сделали в Москве

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с экспертами в студии, почему одна большая школа лучше гимназии и лицея и как удалось сократить количество проверяющих с 2,5 тысяч до 11 человек

Будут ли школы в регионах объединять так, как это сделали в Москве

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Эксперты в студии:

- руководитель управления развития кадрового потенциала департамента образования Москвы Илья Новокрещенов;

- директор Фонда новых форм развития образования Ирина Жданова.

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