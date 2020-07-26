26 Июль 2020 2020-07-26T13:20:05+03:00

Будут ли школы в регионах объединять так, как это сделали в Москве 00:00 00:00

Эксперты в студии:

- руководитель управления развития кадрового потенциала департамента образования Москвы Илья Новокрещенов;

- директор Фонда новых форм развития образования Ирина Жданова.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts , ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.