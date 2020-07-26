2020-07-26T14:50:09+03:00
What's up, страна!
Елена АФОНИНА@radio_kp

В честь ВМФ прошли военно-морские парады, в южных регионах растет заболеваемость коронавирусом, в США полиция объявила беспорядки мятежом, операторов колл-центров заменят роботы

Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В честь ВМФ прошли военно-морские парады, в южных регионах растет заболеваемость коронавирусом, в США полиция объявила беспорядки мятежом, операторов колл-центров заменят роботы

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