Началось. В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, кто должен проверять лагеря, чтобы не было вспышек инфекций, нужно ли запрещать сериал «Чики» и почему россиянам нужно снизить потребление соли в 2 раза
Началось. В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
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