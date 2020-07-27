Названы даты возобновления чартеров в Турцию, Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Названы даты возобновления чартеров в Турцию, Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
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