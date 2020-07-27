27 Июль 2020 2020-07-27T11:53:39+03:00

Цивилизация банковского бизнеса. Как банки переходят на дистанционную работу с клиентами 00:00 00:00

М. Коряко:

- Сегодня мы будем говорить о бизнесе, который существует уже сотни лет и сотни лет будет существовать, - один из самых стабильных бизнесов, всегда хочется верить, что это один из самых надежных бизнесов, вдобавок ко всему он еще один из самых сложных. Поэтому при общении на тему этого бизнеса мы всегда вынуждены привлекать экспертов. Слава богу, что у нас такие эксперты есть. Я с удовольствием хочу представить вам в нашей интерактивной сегодня студии члена правления, директора по развитию розничного бизнеса ПАО «СКБ-банка» Алексея Луценко. Алексей, здравствуйте.

А. Луценко:

- Добрый день.

М. Коряко:

- Алексей, я хочу сразу для наших слушателей и зрителей озаглавить тему нашей сегодняшней с вами беседы. У нас будет несколько основных сфер, которые мы будем обсуждать с вами, это будет все касаться цифровизации банковского сектора. Конкретно нас будет интересовать несколько важных вопросов, которые сейчас на слуху у всех. Это цифровой профиль гражданина – что это такое, как это работает, какие дополнительные опции этот цифровой профиль дает клиентам банков, как меняется кредитование физических лиц, потому что кредитования физических лиц для физических лиц, которые по большей-то части и являются как раз нашими слушателями, - это один из самых острых и важных вопросов. И глобально поговорим, наверное, о цифровизации банковского бизнеса в целом. Алексей, такой вопрос. СКБ-банк стал первым региональным банком, который подключился к новому государственному сервису, который называется «Цифровой профиль гражданина». Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за сервис такой и чем он удобен для клиента? «Цифровой профиль гражданина» - это вещь, которая сейчас повсеместно продвигается, насколько я знаю, она еще и завязана с сервисом госуслуг. Вы с этим тоже работаете и, если да, то как?

А. Луценко:

- Да. Значит, тема и проект «Цифрового профиля гражданина», вы правильно отметили, что это сервис, который непосредственно связан с порталом госуслуг. То есть, он как бы отдельно от него не существует, не живет. Что такое «Цифровой профиль гражданина»? Это набор всех данных, которые есть о гражданине. Причем, набор данных, которые хранятся в различных государственных структурах и ведомствах. То есть, не просто набор каких-то данных, которые у нас есть, но и набор данных, который подтвержден. Если вы являетесь активным пользователем портала госуслуг, то наверняка, если у вас есть подтвержденная учетная запись, то наверняка вы там уже зарегистрировали свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС и еще всякие разные данные, которые портал о вас знает. И чем больше данных вы там регистрируете, тем большим набором услуг вы на этом портале можете пользоваться. Штрафы получать, если есть автомобиль, к врачу записываться. Недавно мы все регистрировали заявление на получение пособия для детей и т.д. То есть, это уже очень удобная штука, которой пользуются все больше и больше россиян. «Цифровой профиль» - это отдельный подраздел, можно сказать. Он реализован так, что отдельный подраздел портала, открыв которой каждый человек может посмотреть, каким организациям он дал разрешение на использование своих персональных данных. Номер паспорта, СНИЛС, ИНН и прочую информацию. В том числе, информация по недвижимости, в том числе, информация по паспортным средствам и т.д. И в том числе информация, которую составляют различные госорганы, такие, как Пенсионный фонд и в недалеком будущем, надеюсь, налоговая тоже. То есть, работодатель отчисляет налоги и различные отчисления с зарплаты, эта информация аккумулируется на лицевом счете в Пенсионном фонде и эти данные можно разрешить предоставить каким-то организациям.

М. Коряко:

- Например, банку в тот момент, когда ты хочешь подать заявление, например, на кредит потребительский?

А. Луценко:

- Совершенно верно. Это именно тот кейс, который мы реализовали. Где-то с середины мая мы подключились к этому сервису и первое, что мы сделали, это мы на нашей интернет-заявке, которую можно подать на получение кредита, реализовали сервис авторизации через госуслуги. Сейчас любой клиент может зайти на сайт банка, нажать кнопочку «хочу кредит», тут же откроется заявка на получение кредита и сразу же сверху, буквально первыми же действиями, что можно будет сделать, это авторизоваться через портал госуслуг. Значит, делается это безопасно, делается это по защищенным протоколам, которые долго разрабатывались и в конце концов были разработаны. И в открывшемся диалоговом окне можно поставить галочки и дать разрешение цифровому профилю предоставить данные банку – те, на которые идет запрос. И в случае, если эти галочки проставлены, то мы уже не будем переспрашивать эти данные у клиента, мы уже им верим, эти данные пришли из юридически значимого, законного источника, и практически больше половины заявки будет считаться предзаконным. Останутся только какие-то вещи, которые о клиенте госуслуги не знают.

М. Коряко:

- Такой вопрос. Наверное, он будет больше касаться одного из самых востребованных продуктов. Если мы говорим о кредитовании физических лиц ,произошли ли в нем за последние несколько лет какие-то интересные изменения? Появились ли какие-то новые тренды в кредитовании физических лиц? Если эти тренды есть, я уверен, что вы нам сейчас о них расскажете.

А. Луценко:

- Рассказать что-то такое прямо остренькое и прямо вот вкусное, наверное, не получится. Потому что кредитование физлиц, как кредитование в целом, это такая исконно банковская операция, которая много десятилетий и даже столетий уже с нами присутствует. Какие-то вот прямо фишечки сделать там... может быть, удается, но давайте посмотрим. То есть, как бы классически кредитование у нас в России представлено было продуктами, ну, во-первых, это обычный потребительский кредит, что называется, на все, что угодно. Потом есть у этого кредита разновидности, то есть, это ипотечный кредит, кредит на приобретение недвижимости, это автокредит, на который мы покупаем автомобиль и прочую технику. Последние годы активно развивались кредитные карты, прямо вот в отдельный сегмент выделились. Ну, а если говорить про последние тренды какие-то, то можно сказать, что в последние годы на рынок активно зашли микрофинансовые организации с маленькими кредитами до зарплаты и прочее. Где можно легко и быстро получить кредит небольшой по сроку, небольшой по сумме, и, собственно говоря, удобно его вернуть. Различные программы рассрочки тоже в общем-то популярны в последнее время, когда даже при продаже какого-то продукта мы не говорим про банковский кредит, мы говорим, что вот давайте оформим в рассрочку. На самом деле, внутренние рассрочки – обычный классический банковский кредит, но он упакован так, что клиент получает товар, магазин получает продажу и клиент за этот товар платит, например, год ежемесячными платежами.

М. Коряко:

- Либо с отсрочкой там на месяц или на два. Вот говорят – беспроцентная отсрочка на один или на два месяца – то есть, это то, что сейчас пользуется…

А. Луценко:

- Да, на самом деле у слова беспроцентный всегда проценты внутри есть на самом деле. Другое дело, что этот процент уплачивает магазин.

М. Коряко:

- Алексей, такой вопрос. Мне сейчас хотелось бы обратиться к будущему и особенно учитывая контекст нашего с вами сегодняшнего разговора, хотелось бы вам этот вопрос сейчас задать. Как вы считаете, может ли банковский сектор в будущем полностью перейти на дистанционное обслуживание клиентов? То есть, вот то самое обслуживание клиентов без походов в банк?

А. Луценко:

- В ближайшем будущем, наверное, нет. В отдаленном будущем прогнозы строить сложно. Но в принципе технически мы готовы уже и сейчас. То есть, технически, пожалуйста, у нас уже есть все необходимые ресурсы и возможности, для того, чтобы с клиентом взаимодействовать только удаленно. В том числе, даже открытие счета. Мы недавно реализовали сервис, когда клиент может открыть счет, ни разу не являвшись в наш банк до этого, может открыть счет полностью дистанционно, через биометрическую идентификацию. Другое дело, что пока не так много клиентов, которые зарегистрировали свои биометрические образцы на государственных сервисах. Опять же, это зависит напрямую от клиентов. То есть, если клиент хочет прийти в банк и хочет поговорить в офисе с менеджером, мы не будем и не можем, наверное, ему в этом отказывать. Поэтому это существует и будет существовать, единственное, что она, может быть, трансформируется в более какой-то легкий формат, когда мы не будем наблюдать очереди клиентов, которые желают оплатить коммуналку, а мы будем наблюдать удобные какие-то места и переговорные зоны для того, чтобы пообщаться с менеджером банка, решить вопросы, может быть, принять решение перед тем, как купить какой-то банковский продукт. В принципе, мы даже видим в онлайн-торговле, когда был период, особенно последние несколько месяцев, когда, в том числе, многие клиенты, даже я пытался купить какие-то товары через интернет. Все равно хочется хотя бы раз прийти в магазин и пощупать этот товар, а потом я уже могу вернуться домой и купить его через интернет. В принципе, это даже будет с какой-то скидкой определенной. Наверное, с банковскими продуктами примерно такая же история. То есть, хочется поговорить с человеком, а потом уже начать читать мелкий шрифт и все остальное…

М. Коряко:

- Алексей, к сожалению, время нашего интервью заканчивается, я хочу сказать вам большое спасибо за это интервью, но, во-первых, мы очень много узнали о том новом, что сейчас в банковской сфере происходит, вся та важная информация, которую вы нам сейчас рассказали, я уверен, будет использована всеми нашими слушателями. Ну, или я, как минимум, на это надеюсь. Большое спасибо вам.

А. Луценко:

- Спасибо вам. Всем желаю финансового благополучия и крепкого здоровья.

М. Коряко:

- Спасибо большое. А нашим зрителям и слушателям я напомню, что у нас в нашей интерактивной студии, у нас в гостях был член правления, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко. До свидания.