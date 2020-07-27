2020-07-27T20:57:53+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Украине удобнее говорить «На нас напала Россия – дайте нам денег». Она не будет прекращать конфликт в Донбассе

Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсуждают, будет ли соблюдаться перемирие на Донбассе и зачем в Хабаровск прилетел Шнуров

Николай Стариков: Украине удобнее говорить «На нас напала Россия – дайте нам денег». Она не будет прекращать конфликт в Донбассе

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