Николай Стариков: Украине удобнее говорить «На нас напала Россия – дайте нам денег». Она не будет прекращать конфликт в Донбассе
Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсуждают, будет ли соблюдаться перемирие на Донбассе и зачем в Хабаровск прилетел Шнуров
Николай Стариков: Украине удобнее говорить «На нас напала Россия – дайте нам денег». Она не будет прекращать конфликт в Донбассе
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