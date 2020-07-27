Приходите, дети, в Африку гулять. Зачем российских туристов отправляют в Танзанию
Телеведущая Елена Ханга рассказывает писателю Владимиру Торину, что это за удивительная страна, про которую в последнее время в интернете просто куча мемов
Приходите, дети, в Африку гулять. Зачем российских туристов отправляют в Танзанию
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