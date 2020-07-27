Война на Украине остановлена? Германия так не считает
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, что происходит вокруг Донбасса, реально ли выполнить новые требования Роспотребнадзора к театрам и испортили ли гастарбайтеры рынок труда в Москве
Война на Украине остановлена? Германия так не считает
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.