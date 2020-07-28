28 июля. Казнь Робеспьера и его сподвижников, национализация московского завода АМО, открытие XXIII Олимпийских игр
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 июля. Казнь Робеспьера и его сподвижников, национализация московского завода АМО, открытие XXIII Олимпийских игр
28 июля. В этот день в разные годы:
1794 год - на гильотине казнены Робеспьер, Сент Жюст и еще 20 сподвижников.
1918 год - большевиками национализирован автомобильный московский автозавод - АМО
1984 год - в Лос-Анджелесе открываются XXIII Олимпийские игры.
2002 год - умирает актер Всеволод Абдулов.
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