28 Июль 2020 2020-07-28T09:52:41+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

28 июля. Казнь Робеспьера и его сподвижников, национализация московского завода АМО, открытие XXIII Олимпийских игр 00:00 00:00

28 июля. В этот день в разные годы:

1794 год - на гильотине казнены Робеспьер, Сент Жюст и еще 20 сподвижников.

1918 год - большевиками национализирован автомобильный московский автозавод - АМО

1984 год - в Лос-Анджелесе открываются XXIII Олимпийские игры.

2002 год - умирает актер Всеволод Абдулов.

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