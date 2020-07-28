2020-07-28T09:52:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 июля. Казнь Робеспьера и его сподвижников, национализация московского завода АМО, открытие XXIII Олимпийских игр

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 июля. Казнь Робеспьера и его сподвижников, национализация московского завода АМО, открытие XXIII Олимпийских игр

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28 июля. В этот день в разные годы:

1794 год - на гильотине казнены Робеспьер, Сент Жюст и еще 20 сподвижников.

1918 год - большевиками национализирован автомобильный московский автозавод - АМО

1984 год - в Лос-Анджелесе открываются XXIII Олимпийские игры.

2002 год - умирает актер Всеволод Абдулов.

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