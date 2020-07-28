Будет ли обязателен карантин после отпуска в Турции
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают, реально ли уехать на побережье в Анталию, как будет обеспечиваться защита детей от ковида в России и что сейчас происходит в коридорах власти
Будет ли обязателен карантин после отпуска в Турции
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