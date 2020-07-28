2020-07-28T15:02:18+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Дегтярев предупредил хабаровчан о работе провокаторов во время митингов, семьям с детьми предложили выплатить по 10000 рублей в августе, россиян могут обязать регистрировать собак

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Дегтярев предупредил хабаровчан о работе провокаторов во время митингов, семьям с детьми предложили выплатить по 10000 рублей в августе, россиян могут обязать регистрировать собак

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